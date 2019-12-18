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Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Galatasaray maçından sonra Fatih Terim'e tepki gösteren Tuzlasporlu eşi Gökhan Çıra'yla ilgili bir açıklama yaptı. Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'yı eleştirirken, Galatasaray taraftarına seslenerek küfürlü mesajlarına tepki gösterdi.

18.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:12

Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra'nın eşi, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Galatasaray taraftarından ve Fatih Terim'den özür dileyen Selin Ciğerci, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini kendisinin üzerinden göstermemesi gerektiğini söyledi.

Kendi halinde bir insan olduğuna vurgu yapan Ciğerci, "Umarım Gökhan, daha önce ekmek yediği Galatasaray'ın taraftarıyla arasını düzeltir ve Fatih hocadan da özür diler. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Zamanında yaşamış olduğu bir şeyler var, belki de onların gafletiyle bu kelimeleri söyledi. Asla söylememesi gerekiyordu. Kendi adıma özür diliyorum. Hiç hoş bulmuyorum ama buradan Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Sizin anneleriniz, eşleriniz, çocuklarınız beni takip ediyor. İşime gidiyorum, evime gidiyorum. Evlendim, kendi halinde bir insanım. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Neden ağza alınmayacak bir ton küfürle benim profilimi doldurdunuz? Ben size ne yaptım, size yanlış ne yaptım? Sizin yapmış olduğunuz da yanlış. Keşke böyle şeyler yazmasaydınız. Hepiniz bir gün anne, baba olacaksınız. İnsanları küçük düşürecek şeyleri, bence hayatınız boyunca yapmayın. Sinirlendiniz biliyorum, haklısınız ama lütfen bir daha benimle vurmayın. Delikanlılık cinsiyetle de olmuyor. Ben çalışkan, kendi halinde bir insanım. Size futbol hayatınızda başarılar diliyorum. Fatih hocadan da sizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (4)
EMEKLI GAZETECI:NANKÖRLÜGÜN TARIFI BU OLMALI. . . FB Sempatizani oldugu Facebook ifadelerinden anlasiliyor. O yüzden MUSTERAYI Hedef gösteriyor. YAZIK Ne ADAM OLABILMISSIN NE SPORCU. . . MAHALLE KABADAYISI Deyimleriyle Bir yere VARILAMIYACAGINI Bu . . . . te Birilerinin ANLATMASI GEREK. . . SPORCUNUN AHLAKSIZI. .
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DELİ SAVAŞ:30 milyon gs taraftarını karşınıza almak yemedi dimi hangi sokakta olsanız adım attırmazlar size linç ederler sizi
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PORTAKAL ORDAKAL:ne olacak zamanında erkeklerden hoslandıgı anlasılınca takımdan kovuldu.
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DOKSANLAR:Zamanında Ne yaşadıysa gs de çıkıp delikanlı gibi anlatsın o zaman.
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