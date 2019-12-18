Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi

Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra'nın eşi, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Galatasaray taraftarından ve Fatih Terim'den özür dileyen Selin Ciğerci, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini kendisinin üzerinden göstermemesi gerektiğini söyledi.

Kendi halinde bir insan olduğuna vurgu yapan Ciğerci, "Umarım Gökhan, daha önce ekmek yediği Galatasaray'ın taraftarıyla arasını düzeltir ve Fatih hocadan da özür diler. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Zamanında yaşamış olduğu bir şeyler var, belki de onların gafletiyle bu kelimeleri söyledi. Asla söylememesi gerekiyordu. Kendi adıma özür diliyorum. Hiç hoş bulmuyorum ama buradan Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Sizin anneleriniz, eşleriniz, çocuklarınız beni takip ediyor. İşime gidiyorum, evime gidiyorum. Evlendim, kendi halinde bir insanım. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Neden ağza alınmayacak bir ton küfürle benim profilimi doldurdunuz? Ben size ne yaptım, size yanlış ne yaptım? Sizin yapmış olduğunuz da yanlış. Keşke böyle şeyler yazmasaydınız. Hepiniz bir gün anne, baba olacaksınız. İnsanları küçük düşürecek şeyleri, bence hayatınız boyunca yapmayın. Sinirlendiniz biliyorum, haklısınız ama lütfen bir daha benimle vurmayın. Delikanlılık cinsiyetle de olmuyor. Ben çalışkan, kendi halinde bir insanım. Size futbol hayatınızda başarılar diliyorum. Fatih hocadan da sizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.