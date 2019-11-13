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Selin Ciğerci'den iddialı açıklama: Paris Hilton'dan daha güzelim

Geçen ay futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından "Paris Hilton gibiyim ama daha güzelim" notuyla video paylaştı.

13.11.2019 00:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:35Selin Ciğerci'den iddialı açıklama: Paris Hilton'dan daha güzelim

Geçen ay, 2 yıldır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştığı, "Paris Hilton gibiyim ama ondan daha güzelim" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"PARİS HİLTON GİBİYİM AMA DAHA GÜZELİM"

Selin Ciğerci "Paris Hilton gibiyim ama daha güzelim" notuyla paylaştı. Ciğerci'nin bu iddialı çıkışı gündeminde bakalım nasıl karşılanacak.

TATİLE GİTMEK İÇİN GÖKHAN ÇIRA'DAN İZİN İSTEDİ

Bir başka paylaşımında Selin Ciğerci'nin tatile gitmek için Gökhan Çıra'dan izin istediği görüldü.

ANNELİK PLANINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olmuş ve annelik planını açıklamıştı. Selin Ciğerci, annelik ile ilgili soruya, "Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan'ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum. Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin, bugün çok yedin olmaz diyeyim" yanıtını vermişti.

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Selin Ciğerci, Paris Hilton, Gökhan Çıra, Magazin

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