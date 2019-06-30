30.06.2019 12:34
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Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan fenomen isim Selin Ciğerci'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Ciğerci, " Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı" dedi.

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci Hürriyet 'ten Ayşe Arman 'a konuştu. Ciğerci, çok merak edilen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci , cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye 'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını söyledi.

"ALLAH BELANI VERSİN"

Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Gerçek adım Hasan'dı, insanlar beni ' Bebek Okan' diye çağırırdı. 20'sine kadar kadın olma hayaliyle yaşadım. Ameliyata karar verdiğimde annem 'Yapma ne olur' dedi, babam 'Allah belanı versin, bir daha bu eve gelme' dedi.

"AMELİYATIMI ÜNLÜ FUTBOLCU YAPTIRDI"

Tezgahtarlık, korsan taksicilik derken Taksim- Şişli hattında çalışmaya başladım. O yolda gördüğünüz insanlardan biri de bendim. Başka çarem yoktu. Bir gün Türkiye 'nin en ünlü futbolcularından biriyle tanıştım. Birbirimize aşık olduk. Ameliyatımı, her şeyimi o yaptırdı. Bana yurt dışından doktor getirtti. Artık ailemle de barıştım, erkek kardeşimin düğününe birlikte gittik."

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Selin Ciğerci şimdilerde ise futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!
Selin Ciğerci , Türkiye , Magazin

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