Haberler » Magazin » Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi? - Magazin

Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi?

Selin Ciğerci, düğünden bir fotoğrafını anne ve babasının fotoğrafıyla yan yana koyarak, "Bize de 38. yıllara girmek nasip olsun" notuyla paylaştı. Bir takipçisinin "O görür de sende zor gibi 38" yorumuna kızan Ciğerci, "Senin akşamı göreceğin, yarına çıkacağın belli mi?" diyerek cevap verdi.

21.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:10

Geçtiğimiz ay futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Eşi Gökhan Çıra ile düğünden bir fotoğrafını, annesiyle babasının fotoğrafıyla yan yana koyan Selin Ciğerci, "Aa.. Annemlerin de böyle fotoğrafı varmış, dil çıkarırken. 38. yıllarına girecekler, bize de 38. yıllara girmek nasip olsun" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bir takipçisinin yorumu Selin Ciğerci'yi oldukça kızdırdı. Takipçisinin "O görür de sende zor 38" yorumuna sert çıkan sosyal medya fenomeni, "Senin akşamı göreceğin, yarına çıkacağın belli mi?" diyerek cevap verdi.

"PARİS HİLTON'DAN DAHA GÜZELİM"

Öte yandan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından, "Paris Hilton gibiyim ama daha güzelim" notuyla paylaşmıştı.

Selin CiğerciSelin Ciğerci'den iddialı açıklama: Paris Hilton'dan daha güzelim

Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi?

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
PROTESTIR:BUNU GÖRÜNCE MIDEM BULANIYOR
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ERA:görcen çıkcan . . . . birazda ders alsalar türkçe dersi . . seni takip eden senin gibidir değilmi ağabeyim
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HACI AMA AMCA DEĞİL:Usta bize oradan 2 porsiyon ciğer 2 de acılı şalgam
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
URFALI:bunlar kan emicidir .bunlar yobazdır.yobazı size sakallılar diye öğretmişler ama dine karşı gelen bu tür insanlar yobazdır.neyse küydeyim öksürüyorum ühü ühü iyi geceler.amcanız sizi seviyor
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
REAL:Bu cinsi bozuk şeytana uymuş
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
WWW.:Evlendin iyi hoş yeter biraz gündemden düş artık.kocanla ilgilen birak milleti ne derse desin..
Yayından Kaldır
11 7
Cevap yaz
ZİYAA:Ne diyon la dingil
Yayından Kaldır
15 4
BOZUK SAAT MİSALİ:Hiç sevmem ama doğru söylemiş, nedir bu milletteki yaş sayma sevdası?
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
00:26 Çukur 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?
23:33 MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
21:31 Rihanna bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
21:16 Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı
20:52 Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi?
17:54 Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor
12:14 Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
22.11.2019 03:39:17