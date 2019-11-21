Selin Ciğerci takipçisine sert çıktı: Senin yarına çıkacağın belli mi?

Geçtiğimiz ay futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Eşi Gökhan Çıra ile düğünden bir fotoğrafını, annesiyle babasının fotoğrafıyla yan yana koyan Selin Ciğerci, "Aa.. Annemlerin de böyle fotoğrafı varmış, dil çıkarırken. 38. yıllarına girecekler, bize de 38. yıllara girmek nasip olsun" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bir takipçisinin yorumu Selin Ciğerci'yi oldukça kızdırdı. Takipçisinin "O görür de sende zor 38" yorumuna sert çıkan sosyal medya fenomeni, "Senin akşamı göreceğin, yarına çıkacağın belli mi?" diyerek cevap verdi.

"PARİS HİLTON'DAN DAHA GÜZELİM"

Öte yandan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından, "Paris Hilton gibiyim ama daha güzelim" notuyla video paylaşmıştı.