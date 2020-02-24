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Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı

Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkarak derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı.

24.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:55

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren iş kadını ve şarkıcı Selin Ciğerci, kadınlar matinesi konserleriyle şehir şehir gezmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Ciğerci, sahne kıyafetlerinin yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, hikaye kısmından son konserinde yaptığı kalça dansının görüntülerini paylaştı. Konserlerinde dans etmek için özel dersler alan Ciğerci, derin yırtmaç detaylı elbisesiyle kalça dansı yaptı. Ciğerci'nin dans performansını çok beğenen hayranları ise o anları çekerek ölümsüzleştirdi.

SİYAH SAÇLI HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününde siyah uzun bir peruk takmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

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Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı

Selin Ciğerci, Magazin


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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Helal Dayı oğlu :)
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SİNYOR:OKAN BEY NE YAPIYORSUNUZ ACABAA
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YAVUZ50:düşük kalite rezillik.
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