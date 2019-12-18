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Selin Ciğerci, 'Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu' iddiasına yanıt verdi

Dün akşam Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası çıkan kavganın ardından gündem olan Gökhan Çıra'nın, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu iddiası Twitter'da gündem olmuştu. Selin Ciğerci, söz konusu iddialara "Böyle bir saçmalık olamaz" diyerek tepki gösterdi.

18.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iddialara göre Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.

Polisin araya girdiği gerginlik sonrası Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Selin Ciğerci 'da trend oldu. Çıra'yı eleştirenler Çıra'yı eşi üzerinden vurup cinsiyetçi açıklamalarla Çıra'yı eleştirdi.

GÖKHAN VE SELİN ASKERLİK ARKADAŞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan tartışma sonrası Twitter'da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google'a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Selin Ciğerci, sessizliğini UçanKuş TV'ye bozdu ve iddiaları yalanladı. Konu ile ilgili UçanKuş TV'ye özel açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Selin Ciğerci "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum" diye konuştu.

"EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM"

Eşiyle Twitter'da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti:

"Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."

ASKERLİK SORUSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak "Allah'ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar" diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci'ye "Sen askere mi gittin" diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de "Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca" cevabını vermişti.

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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Twitter, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (5)
VVVVV:Yakinda tas yagacak
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DİP NOT:Unutmayın Türkiyede gizli eşcinseller çok fazla !! en azından bunlar para karşılığı ilişki yaşamıyorlar.
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AVNİ:hilal cebeci haberi varmı yoksa bella hadid haberi verin o da yoksa fillandiya dışişleri bakanı sanna mirella marin haberi verin.çok beğeniyorum çok güzel marin.
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DEVE:Elimizde bu var.
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LAZOSKİ:Pek desteklemedigim bir durum ama rahat bırakın şunları .....yalan yanlış haberler yüzünden gazetici olma hevesimden vaz gectim mutlularsa tebrik edin devlet izin vermis 19 yaşımda rapor aldim cumlesini dedi ama hangi psikolojide dedi üzülür insan boyle aciklama yaparken evlenen memnun sizene
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