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Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü

Ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin, futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ayağını öptüğü görüntüler sosyal medyada olay oldu.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:37

Cinsiyet değiştirerek kadın olan ve sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan DJ Selin Ciğerci'nin, 1 ay önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra fıtık ameliyatı oldu. Instagram hesabından eşinin operasyon geçirdiğini duyuran Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BUNLARIN HEPSİ TÜRK LOKUMU"

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından ünlü fenomen ve eşi bir anda gündeme oturdu. Söz konusu görüntüde Selin Ciğerci "Bunların hepsi Türk lokumu, hepsi tatlı bunların" diyerek eşinin ayak parmaklarının hepsini öptü.

OLUMLU OLUMSUZ YORUM YAĞDI

Ciğerci'nin bu hareketine ise sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı. Kimi takipçi "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu takipçi "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" diyerek Ciğerci'ye tepki gösterdi.

GÖKHAN ALDIRIŞ ETMEDİ

Bazı takipçilerin ise Selin'in ayaklarını öptüğü sırada telefonuyla oynayan Gökhan Çıra'nın olaya tepkisizliği dikkatini çekti.

DEMET AKALIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Özellikle size diyorum ünlü isimler. Takipçi kazanmak uğruna bunları gençlerin önüne koydunuz göklere çıkardınız" diyerek Ciğerci'nin videosunu paylaşan bir kullanıcıya Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Akalın, "Takipçi kazanmak gibi bir niyetim yok bana söylüyorsunuz! Bana karşı bir terbiyesizliği, saygısızlığı yok! Ben kimseye 'Alın başınızın tacı edin' demiyorum! İnsanların sevgisini kendileri kazanıyor. Benim 'zorla sevin' çabam yok!" dedi.

Selin Ciğerci

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


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