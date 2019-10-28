Haberler » Magazin » Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahidi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

28.10.2019 21:45

Uzun zamandır futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bu akşam nikah masasına oturdu.

Dünyaevine giren çifti dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahidi ise ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

BABASI KIRMIZI KUŞAK YERİNE ALTIN KEMER TAKTI

Öte yandan, düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı.

Günler öncesinden hazırlıklara başlayan ünlü fenomen, düğüne ait her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Nişanlısı Gökhan Çıra ile evden çıkan Ciğerci bahçede davul zurna eşliğinde oynayarak çıktı.

DEMET AKALIN ARKADAŞINI MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti. İddiaya göre Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle 250 bin TL'lik anlaşma yaptığını öğrenince paylaşımları sildi.

Bu iddianın ardından Demet Akalın'ın Selin Ciğerci'yi mutlu gününde yalnız bırakması bekleniyordu. Ancak ünlü şarkıcı, arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı ve nikah şahidi oldu.

Gökhan Çıra ile evlenen Selin CiğerciGökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Selin CiğerciSelin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


YORUMLAR (14)
CANNN:Şimdi damat hangisi damatın annesi buna gelinim mi diyecek oğlum mu aklımda deli sorular
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EYLÜL:çok önemli habermiş gibi magazin sayfalarında. . . . . . . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYCAN:allah mesudd etsin en az 3 çocuk isteriz 4 de olabülürr
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
17 YILDA ÜLKENIN GELDIGI DURUM
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VAY HALİMİZE:Erkekler kadın kadınlar erkek oluyor ileride kim kadın kim erkek anlayamaz hale düşeceğiz başımızda taş değil kaya yağsa yeridir
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
DENİZ:Erkek erkeğe evlenmişler
Yayından Kaldır
28 2
Cevap yaz
DERYA:Offf saçma saçma yorumlar yapmayın
Yayından Kaldır
2 4
ADIMI YAZMIYORUM.:Allah ıslah etsin
Yayından Kaldır
23 2
Cevap yaz
AVNİ:aslı yokmu
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
CEZMİ:Aslı erken yatıp erken kalkıyor bu saatte uyuyordur kocasıyla
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
21:45 Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra dünyaevine girdi
12:28 Musti'den Zeynep Bastık'a 'MOD' jesti
10:06 Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı
09:04 Sen Anlat Karadeniz'in son set gününde gözyaşları sel oldu
20:48 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinden 'Bekarlığa veda' fotoğrafı
17:39 MasterChef Batuhan, Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner'in abisi çıktı
16:53 36 yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ, "İyi ki doğdun kral" mesajlarıyla sosyal medyada trend oldu
29.10.2019 00:35:24