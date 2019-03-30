Selin Ciğerci, Nasıl Anne Olacağını Anlattı

Gazeteci Seyhan Erdağ, sosyal meyda fenomeni Selin Ciğerci'nin evine konuk oldu. Erdağ'ın sorularını yanıtlayan Selin Ciğerci, düğününden babasının markasına kadar ve evlatlık çocuk edinme konusuna kadar her şeyi anlattı.

Ekim ayında gerçekleşecek olan düğününden bahseden Ciğerci, mekan dahil olmak üzere her şeyin sponsor olacağını söyledi.

"GELİNLİK GİYMEM İÇİN 175 BİN TL TEKLİF ALDIM"

Selin Ciğerci, hakkında bilinmeyenleri şöyle anlattı: "Babam bir giyim markasının sahibi ama markanın adını vermeyeceğim. Gelinim için sponsor olmak isteyenler oldu. Hatta bir firma gelinliklerini giymem için 175 bin TL teklif etti ama henüz bir toplantı yapmadık.

"DÜĞÜNÜMDE KAZANDIĞIM PARANIN BİR KISMINI BAĞIŞLAYACAĞIM"

Düğünümle alakalı kazandığım paraların güzel bir kısmını kimsesiz çocuklara hediye edeceğim. Kamyonla gidip onlara oyuncaklar götürmek istiyorum. Düğünüm için de para vermeyeceğim ve organizasyon şirketim de sponsor hatta makyajım da sponsor hiçbir şeyepara vermiyorum. Ben kazandığım paraların vergisini veriyorum. Kendi kirpik firmam var. Bana gelen her firmadan para da almıyorum istesem alırım. Gökhan'ın giydiği tüm ayakkabılar falan orijinal ama benimkilerin hepsi sahte.

"GÖKHAN 6 AY PEŞİMDEN KOŞTU"

Biz Gökhan'la çok eskiden tanışıyoruz. O zaman Galatasaray'da oynuyordu ben çok beğeniyordum. Bir süre mesajlaştık sonra benim hakkımdaki özel durumumu öğrenince görüşmeme kararı aldı. Ben sonra Selin Ciğerci kimliğimi aldım Gökhan'la bir yerde karşılaştık sonra konuşmaya başladık. 6 ay Gökhan peşimden koştu. Ben istemedim çünkü benden 10 yaş küçük. Dışarıda buluştuk sonra ben bunu eve çağırdım ilk gece bende kaldı. Beraber uyuduk. Ben ilişkiye aşksız başladık Gökhan sevdi. Gökhan'ın ailesiyle görüşüyoruz tabi. Düğünde zaten fotoğraflarını görecekler şimdiden koymam ama ailesi beni çok seviyor. Bide ailelerimiz daha tanışmadı. Mayıs ayında bir iftar yemeğinde tanıştıracağız.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM AMA O ÇOCUĞU ÇOK ÜZERLER"

Hayatta istediğim hayallerim hep gerçek oldu. Ben taşıyıcı anne yöntemiyle anne olmak istiyorum ama o çocuk büyüdüğünde sosyal medyada o çocuğu üzecekler. Ben çocuğun geleceğini düşündüğüm için belki benim kadar güçlü olmayabilir. Özel hayatımı bu kadar paylaşan biri olmasaydım ya da bir köyde yaşasaydım çocuk sahiplenirdim. Ben o çocuğa her şeyi anlatırım pamuklara sarar büyütürüm ama onunla çok uğraşırlar. Benimle senelerdir uğraşıyorlar."

Selin Ciğerci, en beğendiği ünlülerinden Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Engin Öztürk olduğunu söyledi.