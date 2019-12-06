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Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bu kez de Fenerbahçe paylaşımı geldi

Tuzlaspor forması giyen Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Gökhan Çıra'dan bu kez de Fenerbahçe paylaşımı geldi.

06.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:57

, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şok yaşadı ve sahasında TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın sonrasında konuk takımın oyuncularından Gökhan Çıra, Türk Telekom Stadı'ndaki Tuzluspor'un soyunma odasında yer alan yazı tahtasına 'Türk Telekom hatırası Galatasaray 0 Tuzluspor 2' yazılmış ve kahkaha atan bir fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşım sonrasında Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü ve Gökhan Çıra'yı mesaj yağmuruna tuttu.

ŞİMDİ DE FENERBAHÇE PAYLAŞIMI GELDİ

Bu mesajın etkisi daha geçmeden Çıra, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu ve Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmeye devam etti.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra, Instagram mesajında, "Bugün aldığım en güzel büyük taraftarını, 30 milyon Fenerbahçeli'nin arkamda olduğunu görmek. Hepsi söz verdi 3. maça hepsi geliyor. Allah'ım o kutsal Fenerbahçe formasını giymeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bu kez de Fenerbahçe paylaşımı geldi

Gökhan Çıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (5)
OĞUZ BOYU:Adamın reklam olmak uğruna yapmadığı ne kaldı ? bir insan reklam uğruna nelerden vaz geçebiliyor
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ADINIZI YAZIN:trübünlere oynuyor adam ne yapsın tuzla sporda oynayıp meşhur olmak zor bjk taraftarı arkasında olsa büyük bjk derdi galiba ama şansınız yok gs ezip geçicek 30 milyonda değil 100 milyon arkanda olsun ezecekq
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ADA:YAZIK YA NE YAPSIN YAPACAK BAŞKA İŞİMİ VAR ? HAHAHHAHAHHAHAHAAA GECELER BİTMEK BİLMİYOR
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YORUMSUS:bin insan bu kadar yalaka olur
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ADINIZI YAZIN:ne ayaksın sen reklam mı yapıyon kendini.
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