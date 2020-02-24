Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan derbi sonrası isyan: O armayı giymek, size bir kez daha nasip olmasın

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-1 üstünlüğü ile sona eren derbi mücadelesi sonrası, sosyal medyada isyan etti.

Tuzlaspor forması giymesine karşın Fenerbahçeliliği ile bilinen Gökhan Çıra, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Ülker Stadı'nda kazanmasına tepki göstererek sarı-lacivertli futbolcuları eleştirdi.

"O ARMAYI GİYMEK BİR DAHA SİZE NASİP OLMASIN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Çıra, "Bizi sizi arma için sevdik, adınız için değil. Yazıklar olsun hepinize, yazıklar olsun. Neler demek istiyorum size. O armayı giymek bir daha nasip olmasın size, gidin istediğiniz yere. Biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçeli. Bu mu bu taraftara verdiğiniz karşılık? Siz 5 dakika üzülürsünüz ama biz günlerce, saatlerce, senelerce. Varsa bir gram hakkım, helal değildir size" diyerek Fenerbahçeli futbolculara tepkisini dile getirdi.

FATİH TERİM'E SERT SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupsı 5. tur rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından saha bir anda karışmış ve iki takım oyuncuları tartışma yaşamıştı.

Olayların odağındaki isim Gökhan Çıra da maçtan sonra yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert çıkmış ve "Fatih Terim'in ekibinden beri kafa attı bana. Kel kafalı birisi. Zaten onun da kafası yarılmıştı, çıkarken görebilirsiniz. Muslera gelip bana küfür etmeye başladı. Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Muslera maç bitimine 5 dakika kala yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bittikten sonra ben üzgün bir şekilde içeri gidiyordum küfür falan etme başladı yabancı dilde. Benim Galatasaray altyapısında yaşadıklarımı kimse bilmiyor. Ben Galatasaray'a karşı bu yüzden cephe aldım. İlk maçta yenmişim 2-0, ne yapayım ağlayayım mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Olayların yatışmasının ardından Gökhan Çıra, bir paylaşım daha yaparak Fatih Terim ve Galatasaray taraftarından özür dilemişti.