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Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Galatasaray'ı yendikleri maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı olay oldu.

05.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:31

, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.

İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi.

GALATASARAY ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (14)
İLGİNÇ BİR ''''ADAM'''''':Adamlık evlenmeyle olmuyormuş. Kadını bulmak lazımmış. Bu gitmiş 100 ton kadından bunu bulmuş.
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HESO:Selinin babası çok şanslı; hem sünnetini gördü hem gelinliğini :)
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ÇAĞRI:KINAMA O AİLE İSTERMİYDİ BÖYLE BİR DURUMU. KINARSAN MUTLAKA YAŞARSIN AMA AYNI ŞEKİLDE AMA BAŞKA ŞEKİLDE
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ULAŞCANCON:KİM LAN BUNLAR?
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CONİ:Midesi nasil bulanmiyo lan bunun
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MİKROP:gökhan yanındaki abi senden daha endamlı duruyor , takım arkadaşın mı ?
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ONUR:laf edene bak sen evdeki oğlana sahip ol önce
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FUAT:dönme karıyla evlenecek kadar rezil ve kepaze herifsin hala böyle işler peşinde koşuyorsun
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PAŞALI:Dönmeyle evlenen dönme olur.
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YÜKSEL KOYAR:Allah sizi kahır sıfatıyla kahır etsin::::::::::::
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