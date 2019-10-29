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Selin Ciğerci'nin gelin çiçeğini kapmak isteyen kadınlar birbirini ezdi

Dün akşam Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin düğününde çiçeğini atarken izdiham çıktı. Ciğerci'nin çiçeğini kapmayan çalışan kadınlar, birbirini ezdi.

29.10.2019 13:46

Uzun zamandır futbolcu Gökhan Çıra ile birlikte olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, dün akşam dünya evine girdi. Görkemli düğünü ve 40 kiloluk gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ciğerci, elindeki çiçeği ataraken salonda izdiham çıktı.

NİKAH MERASİMİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Göz kamaştıran bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın nikah şahitliğini yakın dostları şarkıcı Demet Akalın yaptı. Nikah merasiminde duygusal anlar yaşayan Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı.

ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Ünlüler akın ettiği düğünde konuk olarak gelen dansçılar eğlenceli anlar yaşattı. Bir dönem dans dersleri alan Ciğerci, dansözle birlikte karşılıklı göbek attı. Çiftin düğününde yakın dostları Gökçe Kırgız, Demet Akalın, Linet ve Alişan gibi isimler sahne aldı.

ÇİÇEĞİ KAPMAK İÇİN BİRBİRİNİ EZDİLER

Düğünde en dikkat çeken an ise Selin Ciğerci'nin çiçek atma merasiminde yaşandı. Gelin çiçeği atmak için piste gelen Ciğerci, çiçeği havaya atmak yerine yere doğru attı. Çiçeği kapmak için bekleyen konuklar ise adeta birbirini ezdi. Çiçeği kapmak için birbirinin üzerine atlayarak yere düşen kadınların o hallerini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ciğerci'nin çiçeğini ise yakın arkadaşı Dilşat Erdil kaptı.

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Selin Ciğerci'nin gelin çiçeğini kapmak isteyen kadınlar birbirini ezdi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin


YORUMLAR (6)
BUGÜNDEN GERİ SAYIM BAŞLADI:MAGAZİN DÜNYASININ YÜZDE 90 DAN FAZLASININ EVLİLİĞİ KISA SÜRÜYOR. . BUNLAR İÇİN DE GERİ SAYIKM BAŞLADI. BİR SÜRE SONRA BOŞANACAKLAR. . KESİN BİLGİ. .
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OZAN TUFAN:damat çiçegi olmasın
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ANKARA:Bunlar gerçekten hasta ruhlu,kerimcan şeyma acın demet 2 erkeğin düğünü sanal alemin sanal hastaları..
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FERLANDES:alayı yalan seneryo hayat artık insanları kandırmak üzerine oyunlar olmuş
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ŞANLI:allahtan 10 dolar atmamıslar katliam çıkarmış
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BİRİKEDİMİ7:öğğğğğğğğğğğğğğ midem bulandı
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