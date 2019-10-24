Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!

Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi yapmıştı. Arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmayan Demet Akalın, kına gecesinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akalın'ın daha sonra paylaşımları silmesi akıllara, 'Demet Akalın ile Selin Ciğerci küstü mü?' sorularını getirdi.

"DÜĞÜNDE BİZİ BİRLİKTE GÖRÜRSÜNÜZ"

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci, "Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz" açıklamasını yaptı.

ORGANİZASYON ŞİRKETİYLE YAPTIĞI ANLAŞMA AKALIN'I KIZDIRDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Demet Akalın geceden çıkıp evine giderken öğrendiği gerçekle çılgına döndü.

Selin Ciğerci'nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın'da şok etkisi yarattı.

Markanın geceye katılacak ünlülerin paylaşımları karşılığında Selin Ciğerci'ye 250 bin lira teklif etmesi ve Ciğerci'nin de kabul etmesi Demet Akalın ile Işın Karaca'yı çok kızdırdı.