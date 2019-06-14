Selin Ciğerci'nin yeni şarkısı "Hikaye" yayınlanır yayınlanmaz olay oldu!

Şarkıcı Selin Ciğerci yaza bomba gibi girdi! Ciğerci yeni şarkısını ve klibini yayınladı sosyal medya sallandı. Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı. Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı. Ciğerci'ye klibinde nişanlısı Gökhan Çıra da eşlik etti. Klipte sevgilisine evlilik teklifi eden Çıra'nın taktığı 8 karat büyüklüğünde yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Başıma neler geldi sayende

Aldatılan kadın oldum ben de

Çok da umurumda değil aslında

Yüzüme güler hayat elbette

Bir kalıbının adamı olaydın

Belki sana katlanırdım

Bitmeyen ihanetlerini

Yutar mıydım sandın

Falanıma filansın alayından yalansın

Düşmem bir daha tuzaklarına

Ardımdan oturup ağlarsın

Falanıma filansın yalanıma dolansın

Ben çoktan gittim oğlum

Anca hikâyelerime bakarsın