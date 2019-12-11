Haberler » Magazin » Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı - Magazin

Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı

Selin Ciğerci ile Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra çifti Yaşar İpek'i sahne aldığı mekanda izledi.

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46
Selin Ciğerci ile Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra çifti Yaşar İpek'i sahne aldığı mekanda izledi. Bülent Ersoy'un kadrosunda sahne almaya başlayan Ciğerci tv100'de cumartesi günleri saat 09.00'da ekrana gelen "Magazin Hattı" programına konuştu.
Geçen hafta 1,5 milyonluk araçla Nişantaşı'nda görüntülenen Ciğerci "O araçtan bende 8 yıl önce de vardı" dedi. Ameliyat olan Gökhan Çıra Galatasaray maçında mutlaka oynayacağını söyledi.
Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Yaşar İpek, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:49 Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı - Magazin
10:49 Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı - Magazin
10:46 Aras Bulut İynemli'den Can Yaman yanıtı - Magazin
10:46 Aleyna Tilki ilk kez paylaştı!.. Söz ve müziği kendisine ait! - Magazin
10:46 Ünlü şarkıcıdan 'seyirci kaçırtan' espri! - Magazin
10:02 "Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi - Magazin
09:21 Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Magazin
08:45 Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi - Magazin
07:36 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın vedasında duygusal anlar yaşandı - Magazin
11.12.2019 11:09:31