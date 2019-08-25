Haberler» genel» Haber

Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu

Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu Vatandaşlar şaşkınlık yaşadıZONGULDAK - Zonguldak'ta önceki gün kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu.

25.08.2019 13:47
Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu
Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu
Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta önceki gün kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu. Plaja gelen vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Kent genelinde kuvvetli yağış sonrası yüksek kesimlerde meydana gelen sel ile Filyos beldesinde odun parçaları yanı sıra fındık, çöp gibi malzemeler denize döküldü. Sahile vuran çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'dan gelen gurbetçi Mustafa Telli gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getirerek, " Tatilimi memleketimde geçirmek istedim Akdeniz gibi yerleri tercih etmedim. Fakat tatil için geldiğim memleketim de gördüğüm manzara karşısında biraz tuhaf olduk. Hiç böyle bir beklentimiz yoktu. Ne diyeceğimi bilemedim ve bu manzarada hiç hoş değil. Biran önce bu sorunu yetkililerin çözüme kavuşturması gerekiyor" dedi.
Denizden çıkan fındıkları topladığını söyleyen Haşim Kocaağa, " Selden sonra aşırı rüzgar ve dalga olması sebebiyle çalı çırpı, ağaç ne varsa denize dökülmüş. Denizde kabul etmediği için sahile attı. Denize girdiğimiz sahilimiz, oturduğumuz yer dolayısıyla kirlendi. İçler acısı halde gelmeden Filyos belediyesi şuan temizlemeye başladı. Bugün tatil için denize geldim. Bu manzara karşısında karşılaştım. Bir bayana yaklaşıp ne yaptığını sordum. Fındık topladığını söyledi. İnanamadım. Baktım ki hakikaten sahilde fındık var. Denizde ki dalgayla gelmiş. Bende toplamaya başladım " dedi.
Öte yandan ekipler sahildeki çöpler ve odunları temizlemeye çalışması başlattı.
Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu

Zonguldak, Filyos, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
14:41   Sağlık Bakanı Fahretin Koca ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım...
14:21   Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlandı
14:15   846 yıllık "Sudan Koyun Atlatma Yarışması" renkli görüntülerle başladı
14:11   Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı
13:58   Eski eşi çocuklarının gözleri önünde bıçaklamıştı, Emine Bulut için gözyaşları döktü
13:47   Selin getirdiği odun parçaları ve çöpler Filyos sahiline vurdu
13:42   Kapıkule'de sıcakta bekleyen gurbetçilere su hizmeti