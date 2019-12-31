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Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.

31.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:57 Selin gözyaşları ile son yolculuğunu uğurlandı
'in ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin 'ın cenazesi ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal'ın cenazesi, Burhaniye'deki evinin önüne getirildi. Cenaze buradan Bahçelievler Camii'ne getirildi. Camide baba Atilla Kartal yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durabilirken, anne Serap Kartal ise rahatsızlandığı için kızının cenazesine katılamadı. Selin Kartal'ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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