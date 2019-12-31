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Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:05

'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, dün sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu görüp, polise verdi. Binaya gelen polis, içeri girdiğinde Selin 'ı başından vurularak ölmüş halde buldu. Yapılan araştırmalar sonunda evde yaşadığı belirlenen A.B. ile genç kızın erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. İkili ifadelerinde olayın şakalaşırken yaşandığını öne sürerken, A.B., şarjöründemermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal'ın başına dayayıp, ateşlediğini anlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda da kimlikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettiklerini tespit etti. 8 şüpheli, bugün Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak, plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor.

SELİNBURHANİYE'DE DEFNEDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Selin Kartal'ın cenazesi ise bugün ailesi tarafından alınarak Balıkesir'in Burhaniye ilçesine getirildi. Kartal'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Burhaniye Geriş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EVİN SAHİBİ VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden, olayın gerçekleştiği evin sahibi Alaattin Bayraklı ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler serbest kaldı.

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Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Edremit, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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