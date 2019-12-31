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Selin'in ölümüyle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle alakalı 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:02 Selin'in ölümüyle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi
'in ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin 'ın ölümüyle alakalı 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetle ilgili araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. A.B. ve S.D'nin haricinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettikleri tespit edildi. Toplam 8 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor. A.B., S.D., M.O., A.E., M.C.F., S.S., E.T. ve M.B.'nin savcılık soruşturması sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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