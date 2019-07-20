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Selin'in yeni hedefi yüzme şampiyonluğu

Jimnastik, bale, tenis, paten gibi bir çok spor dalında elde ettiği başarılarla yaşıtlarına istenildiğinde ve imkan verildiğinde nelerin başarılabileceğini gösteren Selin Durgut (17), Bayraklı Belediyesi yüzme havuzunda idman yaparak, özel sporcular yüzme turnuvalarına hazırlanıyor.

20.07.2019 10:54 Selin
Jimnastik, bale, tenis, paten gibi bir çok spor dalında elde ettiği başarılarla yaşıtlarına istenildiğinde ve imkan verildiğinde nelerin başarılabileceğini gösteren Selin Durgut (17), Bayraklı Belediyesi yüzme havuzunda idman yaparak, özel sporcular yüzme turnuvalarına hazırlanıyor. Belediyenin havuz eğitmeni eşliğinde haftanın iki günü büyük heyecanla idman yapan Selin, yarışmalara katılıp, şampiyon olmak istiyor.

Okulda jimnastiğe gönül veren 17 yaşındaki down sendromlu Selin Durgut, daha sonra baba Erdoğan anne Fatma Durgut'un desteğiyle bale yapmayı, tenis oynamayı, buz pateni kaymayı ve yüzmeyi öğrendi. Azmi ile herkesi kendisine hayran bırakan Selin, antrenmanlarını da Bayraklı Belediyesi yüzme havuzunda gerçekleştiriyor. Eğitmeni Sercan Ertemçöz ile haftada 2 gün antrenman yapan Selin, gözünü yüzme yarışlarına dikti.

Sporu çok sevdiğini ve yüzmeden büyük keyif aldığını belirten Selin'in ailesi de kızlarının birçok gence örnek olduğunu, azmi, çabası ve başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Bugüne kadar katıldığı özel sporcular kategorisinde düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden, onlarca madalyaya sahip Selin ise; var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Bayraklı Belediyesi spor tesisleri Selin gibi birçok özel sporcuya kapılarını açarak, onların başarıları için imkanlarını seferber ediyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Bayraklı, Tenis, Spor

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