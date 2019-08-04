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Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyor

Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyorDÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz 2019'da ki yaşanan selde, sel sularının Karadeniz'e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

04.08.2019 11:52
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyor
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği kirlilik temizleniyor
DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz 2019'da ki yaşanan selde, sel sularının Karadeniz'e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
Düzce'de meydana gelen sel ve su baskınlarında sürüklenen ağaçlar, çöpler başta olmak üzere bir çok yabancı madde Karadeniz'e karıştı. Karadeniz'e sürüklenen çöpler Akçakoca sahillerini kirlendi ve denize girmek zorlaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak harekete geçerek bölgeye temizlik ekipleri gönderdi. Gelen ekipler Akçakoca'da temizlik çalışmalarına başladı. 50 kişilik ekip, kirlilik oranına göre 2 ile 3 kilometrelik alanı temizleyecek. Ekipler çıkarılan malzemeleri ayrıca cinslerine göre ayrıştıracak. Ayrıca gönderilen dalgıçlarda su altında bulunan ve kayıp olduğu iddia edilen 18 otomobil ile diğer mekanik malzemeleri bularak su yüzüne çıkaracak.

Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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