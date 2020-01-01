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Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

01.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:42 Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama
'in ilçesinde, Selin 'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kartal'ın ölümünün ardından cesedinin bulunduğu evin sahibi A. B. ile genç kızın erkek arkadaşı S. D'yi gözaltına alan polis ekipleri, olaydan sonra zanlılarla görüştükleri, olayın gerçekleştiği sokağı ve evi kontrol ettikleri belirlenen 6 kişiyi daha yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan A.B. ve S.D. tutuklandı, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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