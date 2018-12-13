Selin Oluşturduğu Zararın Karşılanması İçin 11 Milyonluk Ek Bütçe

Edirne
İl Genel Meclisi, kentte geçen ay etkili olan sel felaketinin ardından meydana gelen zararın karşılanmasında önemli rol oynayan Edirne İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçesine 11 milyon liralık ilave ödenek çıkardı.
Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında olağanüstü toplanan meclis, sel felaketine tüm ekipman ve insan gücüyle müdahale eden İl Özel İdaresi'nin 2018 yılı bütçesinin tahmin edilenin üstünde çıkmasından dolayı ek ödenek çıkardı.
Meclis Başkanı Geçmiş, son yılların en yoğun yağışına bağlı olarak yaşanan sel felaketinin zarara yol açtığını söyledi.
Edirne'de yaşanan sel felaketine İl Özel İdaresi'nin tüm imkanlarıyla müdahale edip, vatandaşlara yardımcı olduğunu belirten Geçmiş, "Biliyorsunuz Edirne'de çok büyük bir felaket yaşadık. Ama İl Özel İdaresi olarak şuna seviniyoruz; Anında tüm Edirne'deki kurumlardan çok daha fazla ivedilikle vatandaşlarımızın hizmetinde bulunduk. İhtiyaçların giderilmesi anlamında hızlı şekilde vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yollar, köprüler ve zarar gören diğer yapılar İl Özel İdaresi tarafından onarıldı ve onarılmaya devam ediyor. Bu felakete bağlı olarak yapılan harcamaların karşılanması için 2018 yılı bütçesine 11 milyon 11 bin 618 Lira 96 kuruş ek ödenek ilave edildi." şeklinde konuştu.
Ek bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
Edirne
13 Aralık 2018 Perşembe 16:48