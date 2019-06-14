14.06.2019 21:52
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Selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları

Selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları

ANKARA (İHA) – Ankara'da selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları kask kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da selin ortasında kalan motosikletlinin zor anları kask kamerasına yansıdı.

Ankara caddelerinde motorla gezdiği sırada videolar çeken motorcu, bir anda başlayan şiddetli yağmurla birlikte selin ortasında kaldı. Gittikçe artan yağış sonucunda motosikletli, yağmurluk ve şu geçirmez ekipmanlarını kullanmaması nedeniyle sırılsıklam oldu. Sel yüzünden Dikmen Caddesi'nden yukarı doğdu gitmekte zorlanan motorcu, kaldırımı kullanarak selden kurtulmaya çalıştı. Motosikletlinin yaşadığı anlar kask kamerası tarafından görüntülenirken, çevredeki vatandaşların zor anları da kameraya yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa

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