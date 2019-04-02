Selin Şekerci Adanalı Sevgilisine 'Sıkma' Yaptı

Adım adım evliliğe giden aşklarıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden olan Selin Şekerci ve Caner Cindoruk geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşadı. Tekrar barışan çiftten Selin Şekerci, sevgilisine sürpriz yaptı.

'SIKMA' YAPTI

Oyuncu Selin Şekerci önceki gün mutfağa girip sevgilisi Caner Cindoruk'a 'sıkma' yaptı. Güzel oyuncu, sıkma hazırlayıp Adanalı olan aşkına jest yaptı.

KAYINVALİDESİNDEN YARDIM ALDI

Şekerci, hamuru açarken de müstakbel kayınvalidesi Müşerref Hanım'dan yardım aldı.