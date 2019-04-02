02 Nisan 2019, 10:42
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Selin Şekerci Adanalı Sevgilisine 'Sıkma' Yaptı

Oyuncu Selin Şekerci, sevgilisi Caner Cindoruk için mutfağa girdi. Şekerci, kayınvalidesiyle Adanalı olan aşkına 'Sıkma' yaptı.

Adım adım evliliğe giden aşklarıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden olan Selin Şekerci ve Caner Cindoruk geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşadı. Tekrar barışan çiftten Selin Şekerci, sevgilisine sürpriz yaptı.

'SIKMA' YAPTI

Oyuncu Selin Şekerci önceki gün mutfağa girip sevgilisi Caner Cindoruk'a 'sıkma' yaptı. Güzel oyuncu, sıkma hazırlayıp Adanalı olan aşkına jest yaptı.

KAYINVALİDESİNDEN YARDIM ALDI

Şekerci, hamuru açarken de müstakbel kayınvalidesi Müşerref Hanım'dan yardım aldı.

Caner Cindoruk, Selin Şekerci, Magazin



YORUMLAR (7)
MOSSİ: kadirlili demek istedin...
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GÜZEL GAMZEE: gerçek adanalılar bu işte...bilmeyen öğrensin..sonradan gelenler adanamızın ismini basında kirletiyorr..
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ADANA: 3. Havalanında çalıştık Alp yapıdan paranızı alamadık
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ADINIZI YAZIN: VIDEODAKI SELIN ŞEKERCI DEĞİL
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CANER : kayum mu atamış ?
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