25 Şubat 2019, 19:06
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Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü

Hatay'da ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesi Selin Çulha'nın, sevgilisiyle birlikte yakalanınca akrabaları tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat'ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha'nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Öte yandan polis, Çulha'nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.'yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.'nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.'nin, Çulha'nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha'nın akrabalarının A.S.'yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.'nin evden kaçtığı, Selin Çulha'nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay, Arsuz, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (13)
ARZU: Ahlaksız kadın Erkeklerimizi baştan çıkarma Resmen zina yapmış erkeğin yetmedi mi sana tatmin ettiremiyormuydu yazık sana Erkeğe nedemeli evli bir kadınla ne işin var kendine genç bir kız bulsaydin
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NACO: cocuklara acisaydiniz bari zalimler
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ÇOTANAK: Ulkenin yeni wc ucretinin yarin aciklanmasi bekleniyor
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AHMETS: yine çocuklar öksüz. yetim. Rabbim hiç kimseyi anasız babasız yuvasız. vatansız bırakmasın inşallah.
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OF BE HAYAT: Kadin o duruma neden geldi birbirlerini ihmal eden kari kocalarin helakı haktır
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