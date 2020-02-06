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Selin sürüklediği ağaçları yakacak için topladılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde, selin sahile sürüklediği binlerce ağaç parçası, vatandaşların ısınmak için kullandığı yakacaklara dönüştü.

06.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:48Selin sürüklediği ağaçları yakacak için topladılar
'in ilçesinde, selin sahile sürüklediği binlerce ağaç parçası, vatandaşların ısınmak için kullandığı yakacaklara dönüştü.
Sağanağın günlük hayatı olumsuz etkilediği ilçede, Torosların eteğindeki binlerce ağaç parçası sahil şeridine sürükledi. Bölgeye giden ilçe sakinleri, sahilde biriken ağaç parçalarını yakacak ihtiyaçları için topladı.
Reşit Kandemir, her yağmurdan sonra deniz kenara geldiğini belirtti.
Veysi Türkoğlu da arkadaşları ve komşularıyla ağaç parçalarını topladıklarını dile getirerek "Her yıl odunlar dağlardan buralara geliyor, bizler de topluyoruz. Buna da şükür." dedi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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