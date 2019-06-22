Sel sularının sürüklediği çocuğu kurtaran kahraman adam o anları anlattı

Elazığ 'da önceki günyaşanan şiddetli yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkını oluştu. Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Bu sırada kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek isterken 12-13 yaşlarındaki çocuğu bir anda dengesini kaybederek düştü ve sel sularına kapıldı. Suda bir süre sürüklenen çocuğun imdadına yolun karşısında bulunan manavın sahibi 52 yaşındaki Mehmet Eriş yetişti.Eriş, önce sel sularına kapılan çocuğu kurtardı, daha sonra mahsur kalan anne ve diğer çocuklarını kurtararak karşıya geçirdi.

"CEKETİMİ ATTIM VE FIRLADIM"

Yağmurun önce ufak ufak yağdığını ve sonrasında şiddetlendiğini belirten Eriş, "Ardından daha da şiddetlendi ve fırtına çıktı. Baktım karşından bir teyze, 2 kız ve 1 erkek çocuk geldi. Önce durdular. 13 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Suya girdi. Hatta ben gelme diye bağırdım. Ama kız suya girdi. Suya girince su aldı götürdü. Üzerimde ceket ve telefon vardı. Ceketimi attım ve fırladım. Terlik ayağımda suya girdim ama su beni de götürüyor. Kızı direğin orada yakaladım. Yağmur o kadar yağmış ki su acayip geliyordu. Tuttum kızı çıkardım ve omzuma attım. Aldım kızı kıyıya getirdim. Annesi ve çocuklar ağlıyor. Ağabey gel bizi kurtar dediler" dedi.

"DENİZ OLSAYDI DENİZE DE GİRERDİM"

Anne ve diğer çocuklarını kurtarmak için bir daha gittiğini aktaran Eriş, "Tekrar gittim. O ufak kızı da attım sırtıma ama su beni de götürüyor. 2,3 yerde diz üstü çöktüm. Çocuklar ağlıyor. Neyse onu da getirdim ve anne ile ufak çocuğa tekrar döndüm. Dedim ben bu çocuğu yine sırtıma alıyım sende bana tutun dedim. Teyzede bana tutundu geldik orta yerde bayağı zorlandık. Tam kaldırıma gelir gelmez kendimi taşa attım ve tutundum. Neyse çıktık ve Rabbim esirgedi. Hiçbirini tanıyorum. Şimdi görsem tanımam. Ha onun ha benim ne fark eder ki, o an bir başkaydı. O an ne olursa olsun ateş olsa yine girerdim. Yüzme bilmediğim halde deniz olsa denize de girerdim. Kesin girerdim, hiç affetmezdim" diye konuştu.