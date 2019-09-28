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Selin sürüklediği kamyon kasası Hopa'ya dere suları ile işte böyle ulaştı

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden olurken, Borçka'daki selin sürüklediği kamyon kasası dere suları ile Hopa'ya ulaştı.

28.09.2019 11:00Selin sürüklediği kamyon kasası Hopa'ya dere suları ile işte böyle ulaştı
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden olurken, Borçka'daki selin sürüklediği kamyon kasası dere suları ile Hopa'ya ulaştı.
Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, dere sularının taşması sonucu dere sularına kapılan bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
(İHA)

Artvin, Borçka, Hopa, Güncel

Kaynak: İHA

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