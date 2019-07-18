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Selin vurduğu Düzce'de kurtarılanların sayısı 69'a yükseldi

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sel ve heyelan nedeni ile mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılanların sayısı 69'a ulaşırken, 7 kişinin daha kayıp olduğu belirtildi.

18.07.2019 19:28 Selin vurduğu Düzce
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sel ve heyelan nedeni ile mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılanların sayısı 69'a ulaşırken, 7 kişinin daha kayıp olduğu belirtildi.

Dün gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrasında sel ve heyelanın vurduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır. 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir" denildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Akçakoca, Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa

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