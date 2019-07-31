Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme (2)

SEL BÖLGESİNDEKİ KOBİ'LERE ACİL DESTEK KREDİSİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'de katıldığı afet koordinasyon toplantısının ardından selden en çok etkilenen Akçakoca Uğurlu ve Esmahanım Köyleri'ni ziyaret etti. Bölgede incelemeler yapan Bakan Selçuk, Esmahanım Köyü'nde yaptığı açıklamada, "Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun" dedi.

