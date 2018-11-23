Selin Vurduğu Irak'tan Dünyaya Yardım Çağrısı

Irak
Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, ülkede meydana gelen sel felaketi konusunda Birleşmiş Milletler
(BM
) başta olmak üzere uluslararası örgütlere yardım çağrısında bulundu.
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin basın ofisi tarafından Musul
ve Selahattin kentlerindeki göçmen kamplarında meydana gelen sel felaketleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada El-Halbusi'nin yaşanan felaket ile yakından ilgilendiği belirtilerek Meclis Başkanı'nın başta BM olmak üzere bütün insani örgütlerine yardım çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Irak İnsan Hakları Komiserliği ise Musul kentinde bulunan el-Ceda göçmen kamplarında meydana gelen felaket sonucu bin 500 çadırın suları altında kaldığını vurgulayarak, selden etkilenen kentlerdeki insanlara yardım edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Irak'ı etkisi altına alana sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi sonucu 7 kişi yaşamını yitirmişti. - ERBİL
Birleşmiş Milletler,Irak