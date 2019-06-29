29.06.2019 10:33
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Selin vurduğu mahalle boşaltılıyor

Selin vurduğu mahalle boşaltılıyor

Kaynak: DHA
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