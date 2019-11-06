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Selin vurduğu Somali'de salgın hastalık endişesi

Somali Kızılayı (SRCS), ülkenin orta kesiminde meydana gelen sel felaketinin ardından sıtma, ishal ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe edildiğini açıkladı.

06.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:16Selin vurduğu Somali'de salgın hastalık endişesi
Somali Kızılayı (SRCS), ülkenin orta kesiminde meydana gelen sel felaketinin ardından sıtma, ishal ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe edildiğini açıkladı.
Son iki hafta içerisinde yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden eden ve Beledweyne şehrinin sular altında kalmasına yol açan sel felaketinin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Somali Kızılayı Başkanı Yusuf Hasan Muhammed, yaptığı açıklamada, selin ardından yayılmasından korkulan hastalıklar nedeniyle "alarma" geçtiklerini, halka temiz su ve hijyen malzemeleri tedarik etmeye çalıştıklarını belirtti.
Muhammed, selin yol açtığı hasar nedeniyle çok sayıda bölgeye yardım ulaştırmakta zorlandıklarını ifade etti.
Sular altında kalan Beledweyne'de çalışan Kızılay görevlisi Abdi Abdullahi de durumu, "Sel halihazırda çok sayıda can aldı. Endişemiz başka bir ölümcül hastalığın yolda olması. Binlerce kişi şu an açıkta yaşıyor ve kolaylıkla salgına yakalanabilir. Bölgedeki ana hastane sular altında." sözleriyle anlattı.
Sahada Uluslararası Kızılhaç ile çalışan Kızılay, halka gıda ve acil yardım malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor.

Kızılay, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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