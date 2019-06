Selin vurduğu Tarsus'ta, hasar tespit ve onarım çalışması

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen selin vurduğu Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde, hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlandı.Tarsus'ta dün aniden etkili olan şiddetli yağmur, Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde sele neden oldu. Derelerden taşıp, okulun bahçe duvarının yıkılmasına, yollarda çökmelere neden olan sel suları, ekili alanlardaki ürünlere de zarar verdi. Selde can kaybı ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri, bölgede hasar tespit ve onarım çalışması başlattı. Çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Her koşulda halkımızın yanındayız. Hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Yol, duvar, bozulur ya da çöker. Bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler. İmkanlarımız doğrultusunda onarırız. Ekili alanlarda ürünler de zarar görebilir, bunların hepsinin telafisi olur. Bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir yandan onarım yaparken bir yandan da vatandaşımızın dertlerine çözüm üretmek adına girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.- Mersin