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Selma Ergeç, çocuk kitapları seslendirdi

Can Göknil, Göknil Özkök, Süleyman Bulut ve Doğan Gündüz'ün çocuklar için kaleme aldığı kitapları, ünlü oyuncu Selma Ergeç'in sesiyle seslendirdi.

24.09.2019 16:49Selma Ergeç, çocuk kitapları seslendirdi

Elde Ettiği Geliri Koruncuk Vakfı'na Bağışladı!Storytel, sadece yetişkinlerin değil, çocuk dinleyicilerin de sesli kütüphanelerini ve hayallerini genişletmeye devam ediyor. Platformuna eklediği yeni çocuk kitapları Deniz Masalı & Kuyruksuz, Küçük Kırmızı Düğme, Değirmenci ile Baykuş, Kocaman Küçük Deniz ve Fare Adlı Kedi, bu sefer sürpriz bir ismin sesinden, ünlü oyuncu Selma Ergeç'in seslendirmesiyle sesli kitap olarak yayında.

Selma Ergeç, ilk kez seslendirdiği kitaplarla ilgili şunları söyledi; "Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen Annem ve Babamın vati olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi de hem kendi kızım Maya hem de tüm çocuklar için Storytel'e kitap seslendirmekten büyük mutluluk duyuyorum."


Selma Ergeç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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