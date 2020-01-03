Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Habertürk canlı yayınında Selman Öğüt'ün Kemalistlerle ilgili açıklamalarına gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Programda gerilimin artmasının ardından reklam arasına gidildi.

"EZANI TÜRKÇE OKUTTUKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Habertürk'te Enine Boyuna programı tartışmalara neden oldu. Kemalistler hakkında konuşan Selman Öğüt'ün, "Kemalistler neler yaptı. Ezanı Türkçe okuttukları için özür dileyecekler. İkna odalarını unuttular. Haddini bil. Bu ülkede Müslümanlara zulüm edilmiştir" sözlerine İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

"BEN BUNLARIN TÜMÜNE NAMAZ KILDIRIRIM"

Saymaz, "İslamcılar bu ülkede azınlıktır. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor namaz kılınıyor. Bu arkadaş Elif'in E'sini bilmez. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz, bu Kur'anın K'sini bilemez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım" ifadelerini kullandı. Gerilimin devam etmesinin ardından programın sunucusu Hülya Hökenek, reklam arası vermek zorunda kaldı.