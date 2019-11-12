Haberler » Güncel » Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü - Haber

Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya'nın (91) cenaze törenine katıldı.

12.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:58Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya'nın (91) cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Derince Esentepe Mahallesi'nde yaşayan amcası Baki Kaya, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Baki Kaya'nın cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baki Kaya'nın kanser hastası kızı Fatma Doğan, güçlükle ayakta durabildi. Selvi Kılıçdaroğlu, cemevinde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, Baki Kaya, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Protestocular, İspanya-Fransa sınırında otoyol kapattı
16:04 Çocuklar, "Benimle oynar mısın?" dedi, başkan oyuna girdi
16:04 Tüketiciler Birliği'nden bankalara, 'ekspertiz raporu ücreti' suç duyurusu
16:04 Denizli'de annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atmış
16:04 ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:05:37