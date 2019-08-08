Haberler» Güncel» Haber

Selvi, muhtarlarla bir araya geldi

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, muhtarlarla bir araya geldi.

08.08.2019 15:10 Selvi, muhtarlarla bir araya geldi
Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, muhtarlarla bir araya geldi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ile ilçe merkez mahalle ve taşra mahalle muhtarları katıldı.
Selvi, bundan böyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevde bulunacağını ve sorunları bulunan muhtarların kendileriyle istedikleri zaman temasa geçerek sorunlarını aktarabileceklerini kaydetti.
Muhtarların önerilerini alan Selvi, "Nallıhan, bizim doğup büyüdüğümüz yer. Sizler de bizim mahallelerimizin temsilcilerisiniz. Aldığımız bu önerileri kısa süre içinde değerlendirip, çalışmalara başlayacağız. Hiç kimsenin işini yarım bırakmayacağız. Siz değerli muhtarlarımızın istek ve önerileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlanmak suretiyle vatandaşa hizmet konusunda hep birlikte gayret sarf edileceğiz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.
Özmen de kendileriyle toplantı düzenleyen Selvi'ye teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45   Balayı dönüşü kazada ölen gelinin cenazesi defnedildi
16:45   Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
16:45   Sağlıksız nargilelere imha
16:44   Kur'an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi
16:44   Başkan Büyükkılıç, KAYMEK yaz kurslarının sertifika törenine katıldı
16:44   Kayseri OSB'de Dev Buluşma
16:44   Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı