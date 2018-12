Sem'den Dijital Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek

04 Aralık 2018 Salı 11:03



04 Aralık 2018 Salı 11:03

Bağımsız dijital pazarlama ajansı SEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, toplumsal cinsiyet eşitliğine destek için kurulan Yanındayız Derneği'nin destekçisi olarak, Facebook tarafından düzenlenen Ajans Kadınları Liderlik Günü'nde konuşmacı oldu.İş dünyasında cinsiyet eşitliği her sektörün en önemli gündem maddelerinden birini oluştururken, Türkiye 'nin en büyük bağımsız dijital pazarlama ajansı SEM kadın çalışan istihdamında sektöre öncülük eden firmalar arasında yer alıyor. Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kurulan Yanındayız Derneği'nin üyesi olarak bu alanda farkındalık oluşturulmasına destek olan SEM, yüzde 44'ü kadınlardan oluşan ekibiyle de cinsiyet eşitliği için sektöre referans oluyor.Cinsiyet eşitliğiyle zenginleşen ekiplerin, şirketleri başarıya taşıdığına dikkat çeken Ali Yılmaz, "Bugün hızlı ve sağlıklı büyümek isteyen her şirketin yönetim ekibinde kadınların aktif rolü olmalı. Kadınların gerek uzmanlık gerektiren görevlerde gerekse yönetimde masaya getirdiği değerler şirketlerin rekabette öne geçmesinde kilit rol oynuyor. SEM'in çalışanlarının yarıya yakınının kadınlardan oluşması da çok daha verimli, etkin ve zengin bir şirket kültürü oluşturmamızı sağlıyor" diye konuştu.Facebook'un cinsiyet eşitliği etkinliğinde teknoloji dünyasında kadının önemi konuşulduFacebook tarafından 29 Kasım günü düzenlenen Ajans Kadınları Liderlik Günü etkinliğine Yanındayız Derneği de konuşmacı olarak davet edildi. Derneğin kurucu ekibinde yer alan Gazeteci Murat Yetkin ve İş İnsanı Murat Yeşildere ile birlikte konuşmacı olarak etkinliğe katılan SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, etkinlik kapsamında gerçekleşen 'Be The Ally' panelinde teknoloji ve kadın konusuna değindi.Kadınların teknoloji dünyasında daha etkin biçimde yer alması için, küçük yaşlardan itibaren cinsiyetler arasında ayrışmanın önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, " Çocukluk döneminde oyuncaklara dahi cinsiyet yükleyerek, çocukları klasik toplumsal kalıpların içerisine sokuyoruz. Kız çocuklarının ve kadınların teknolojiye merak duyması için hem bunları değiştirmeliyiz hem de okul çağlarından başlayarak bilinçlendirmeliyiz. Lise ve üniversiteler ile birlikte çalışarak yol almaya gayret ediyoruz. Yeni nesillerin internet ve dijitalin merkezinde Dünya'ya gelmiş olması hızlı yol almamızı kolaylaştırıyor" diye konuştu.Etkinlikte, kadınların iş dünyasındaki etkilerini artıracak profesyonel yeteneklerini geliştirmeye yönelik seminer ve workshop çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL