Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri

Sema Öztürk evli mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyen karşısına çıkan başarılı oyuncu Sema Öztürk, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini iktisat bölümünde tamamladı. İşte, Sema Öztürk hakkında ayrıntılı bilgi...

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, 23 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamladı. Bir dönem Kral Tv'de Vj'lik ve sunuculuk görevini üstlenen Sema Öztürk, ilk oyunculuk deneyimini 1997 yılında Kara Melek dizisi ile elde etti.

O Hayat Benim, Karadayı, Kurtlar Vadisi Pusu, Gurbet Kuşları, Hacı, Melekler Adası, Mahallenin Muhtarları, Ayrılsak da Beraberiz ve Ruhsar dizilerinde rol aldı. Kanal D'de ise Meryem dizisinin kadrosunda Tülin karakteriyle yer aldı. Oyuncu, 1,71 boyundadır.

SEMA ÖZTÜRK DİZİLERİ - FİLMLERİ

Kara Melek

Kurtlar Vadisi

Melekler Adası

Ayrılsak Da Beraberiz

Hacı

Ruhsar

Evdeki Yabancı

Dadı

Karadayı

Meryem

Filmler:

Avrupalı

Büyük Şeytan Üçgeni

Deli Dumrul