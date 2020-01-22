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Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı

Amasya'da üzücü bir olay yaşandı. Suluova ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

22.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:08

'nın ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Mahalle'de ikamet eden emekli öğretmen Tuğrul (75) ile eşi Suzan Davulcu (71) çiftinin evine giden komşuları, çiftin yemek masasında hareketsiz olduğunu görerek 112 Acil ve polis ekiplerini aradı.

SEMAVERDEN ÇIKAN GAZ ZEHİRLEDİ

Eve gelen sağlık ekibi, çiftin semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirledi. İncelemenin ardından Davulcu çiftinin cenazeleri, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı

Suluova, Amasya, 3. Sayfa


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DHX:aga be çok üzüldüm ya. Allah rahmet eylesin.
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22.01.2020 23:18:40