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Semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya'da Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında her gün sema ayini şerifi icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:40Semazenler, AA'nın
'da Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında her gün sema ayini şerifi icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Semazenler, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA) tören öncesi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Semazenler, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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