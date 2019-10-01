Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şemdinli 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

01.10.2019 17:32Şemdinli 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında yapılan operasyonda, yük hayvanları üzerinde ve arazide yapılan aramada toplamda 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Şemdinli, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:17 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
23:12 Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
23:10 Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu
22:56 Pancar yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
22:54 Beşiktaş'ta intihar eden kişiye 45 dakikalık kalp masajı
22:54 Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı
22:53 Devrilen traktörün altında kaldı