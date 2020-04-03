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Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak, destek verdi.

03.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:54
Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak, destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı da kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu.

Başkan Saklı, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya huzurun ve güvenin diyarı, iman ile vatan sevgisinin buluştuğu Şemdinli'miz gereken desteği verecektir. AK Parti Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı olarak bir aylık maaşımı, Allah rızası için bağışlıyorum. Her şey Türkiye için" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haberler

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