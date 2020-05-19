Şemdinli Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzun inşaatına başladı

Şemdinli Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.

19.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:55

Şemdinli Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.
Pesan mevkisinde belediyeye ait garaj bölgesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunda sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitnes salonu, engelli spor odaları, hamam ve buhar odaları yer alacak.
İş makinesi kullanan ve ilk kepçeyi vurarak çalışmaları başlatan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yatırımın hayırlı olması dileğinde bulundu.
Alanda incelemelerde bulunan Saklı, olimpik yüzme havuzu ile ilçenin önemli bir sorununun daha çözüme kavuşacağını belirterek, "Bu yarı olimpik yüzme havuzunun ilçemizde yapılmasında emeği geçen Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekilimize, il ve ilçe başkanımıza Şemdinli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu gibi hizmetlerin ilçemize gelmekte büyük efor sarf ettiler." dedi.

Şemdinli Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzun inşaatına başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Şemdinli, Güncel, Haber

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