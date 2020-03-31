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Şemdinli Belediyesinde yaşlı vatandaşlar için seferber oldu

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

31.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:26
Şemdinli Belediyesinde yaşlı vatandaşlar için seferber oldu
Hakkari 'nin Şemdinli Belediyesi korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

Şemdinli Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla evlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında evlere yemek götüren belediye ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit etti. Yaklaşık 40 eve sıcak yemek götüren ekipler, bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

70 yaşındaki Hasibe Kaplan isimli vatandaş, belediyenin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu yemeği getirdikleri için onlara teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" dedi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da, bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgelere riayet edilmesini isteyerek, "Şu anda 40 aileye 3 çeşit sıcak yemek servisi yapılmaktadır. Bu aileler belirli bir yaş grubunda olanlar. Hem ekonomik hem de sağlık durumundan yemek pişiremeyen ailelerdir. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor. Eğer vatandaşlarımızın bir sorunu varsa; bu alışveriş olabilir, ailevi olur, bağ bahçe işleri olur fark etmez, 153 arayarak biz onların bu taleplerini yerine getireceğiz" dedi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şemdinli, Hakkari, Güncel
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