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Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:01Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi
'nin Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şemdinli Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, gün boyunca çalışmaları yerinde inceleyip esnafla bir süre sohbet etti. Saklı, "İlçemizde 2-3 gündür yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Bugün havalar düzeldi. Kar yağışıyla beraber belediye ekiplerimiz ve bütün iş makinelerimiz ilçedeki karı temizlemek için seferber oldular. Vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Cumhuriyet Caddesi, Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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