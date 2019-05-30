Şemdinli Belediyesinden vatandaşlara iftar

Şemdinli
Belediye ilçede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesindeki iftar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle başladı.
Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı
, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket olan ramazan ayının ülkemizin ve bölgemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum." dedi.
İftara, İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34 Hudut Tugay Komutanı vekili Yarbay Adem Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal
, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Tahir Saklı
, Şemdinli
, Güncel